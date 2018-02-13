مُدرب بورتو يُعول على براهيمي لهز شباك العملاق الإنجليزي

أكد مُدرب فريق بورتو البرتغالي “كونسيساو” أنه يحلم بهز شباك فريق ليفربول الإنجليزي وعدم تلقي أي هدف غدا الأربعاء.

وذلك في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الذي سيحتضنه ملعب “الدراغاو” بالبرتغال.

وقال “كونسيساو” أمسية اليوم في الندوة الصحفية التي تسبق موقعة الغد:”أتمنى أن نُسجل أهداف ولا نُعاني غدا ضد ليفربول لأن ذلك مُهما جدا”.

“حُلم أي مُدرب في مُباراة لكرة القدم هو تسجيل أهداف كثيرة وعدم تلقي أي هدف في شباكه”.

وأضاف:”في عالم كرة القدم الحُلم شيئ مُهم لكن يجب أن نكون واقعيين في التعامل مع أهدافنا المُستقبلية”.

وسيكون براهيمي المعني الأول بتصريحات مُدربه في ظل تألقه الشديد وكذا دوره الكبير في تسجيل الأهداف.