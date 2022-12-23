مُدرب تلمسان يستقيل ويُفجر قنبلة “توقفوا عن سرقة الأموال”

قدم أمسية اليوم الجمعة مُدرب فريق وداد تلمسان، بوعلام منقور، استقالته من منصبه بعد الخسارة بـ2-1 أمام الضيف شباب المشرية.

ولم يكتفي منقور بذلك فقط بل ادلى بتصريحات خطيرة عقب المواجهة اتهم فيها البعض بنهب الأموال.

حيث قال:”هنا لا يحبون الأشخاص التي تعمل بعرق جبينها وانما يُحبون الأشخاص الذين يكذبون ويسرقون”.

كما أضاف:”تُريدون الكذب والسرقة.. أنا مُستقيل.. وافعلوا ما شئتم، نحن نعمل بالنية لكن السلطات لم تُقدم لنا الدعم”.

وواصل:”توقفوا عن سرقة الأموال اذا أردتم أن يعود الوداد لسابق عهده، هناك بعض الأشخاص هنا سراقين وكذابين ولا يحبون الوات”.