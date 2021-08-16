مُدرب “توينتي” يرد على انتقادات الصحافة الهولندية لزروقي

قام مدرب فريق “توينتي” الهولندي “يانس رون” بالرد على انتقادات الصحافة الهولندية للنجم الدولي الجزائري “راميز زروقي”.

وقال رون بخصوص اعتماده على زروقي وابعاده لبعض المستقدمين الجدد:”كان من المنطقي عدم الدفع بهما..لقد التحقا بالفريق في وقت متأخر.. لقد عملت طوال سبعة أسابيع على بناء طريقة لعب معينة، ولا يمكنني التراجع عن ذلك مبكرا”.

وتابع: “أنا لا أرمي أحذيتي القديمة”، في إشارة من رون يانس على أنه ما زال يثق في زروقي وزميليه الآخرين في خط الوسط، لأن الفريق لعب مباراة واحدة فقط.

واعترف الرجل الأول في العارضة الفنية لتوينتي بعدم تقديم زروقي لمردود كبير في الجولة الأولى:”مردود زروقي لم يكن ثابتا.. ليس جاهزا بعد”.