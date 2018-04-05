مُدرب حُراس المنتخب الوطني :”شاوشي لازم يطلع المُستوى”

الرياضة
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مُدرب حُراس المنتخب الوطني :”شاوشي لازم يطلع المُستوى”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر مُدرب حُراس المنتخب الوطني لكرة اليد، داود عميروش بأن فوزي شاوشي أخطأ كثيرا بدخوله في صراع مع “عون ملعب”.

وصرح عند إستضافته على تلفزيون “النهار” :”شاوشي لازم يطلع المُستوى، أمه عزيزة وهذا مفروغ منه، لأنه يعلم مايحدث في الجزائر”.

وأضاف :”نعلم جميعا بأن الملاعب عندنا لايتواجد فيها الأئمة، خاصة في السنوات الأخيرة، وبصفة خاصة في كرة القدم”.

ليواصل :”تعبنا من هذه المشاكل، وهذا مؤسف جدا، وأنا حزين جدا للصورة السيئة المرسومة عن الرياضة الجزائرية”.

ليختم :”نفس السيناريو نعيشه نحن في كرة اليد، وأمور عجيبة تحدث عندما نلعب خارج الديار”.

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التعليقات (1)

  • Sam

    شاوشي لازم يتربي هذه نظرة من زاوية و العامل داخل الملعب حتي هو لازم يتربي لانه داخل الملعب و ليس في المدرجات ، و الزاوية الاخري يجب معاقبة المناصر المستفز لشاوشي حتي نحقق العدالة ، كان من المفروض عدم اعتراضه لطريق الحارس و جعله يكمل مهامة باريحية ، فلماذا ناخذ الامور من زاوية واحدة.

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