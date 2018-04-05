مُدرب حُراس المنتخب الوطني :”شاوشي لازم يطلع المُستوى”

إعتبر مُدرب حُراس المنتخب الوطني لكرة اليد، داود عميروش بأن فوزي شاوشي أخطأ كثيرا بدخوله في صراع مع “عون ملعب”.
وصرح عند إستضافته على تلفزيون “النهار” :”شاوشي لازم يطلع المُستوى، أمه عزيزة وهذا مفروغ منه، لأنه يعلم مايحدث في الجزائر”.
وأضاف :”نعلم جميعا بأن الملاعب عندنا لايتواجد فيها الأئمة، خاصة في السنوات الأخيرة، وبصفة خاصة في كرة القدم”.
ليواصل :”تعبنا من هذه المشاكل، وهذا مؤسف جدا، وأنا حزين جدا للصورة السيئة المرسومة عن الرياضة الجزائرية”.
ليختم :”نفس السيناريو نعيشه نحن في كرة اليد، وأمور عجيبة تحدث عندما نلعب خارج الديار”.
التعليقات (1)
شاوشي لازم يتربي هذه نظرة من زاوية و العامل داخل الملعب حتي هو لازم يتربي لانه داخل الملعب و ليس في المدرجات ، و الزاوية الاخري يجب معاقبة المناصر المستفز لشاوشي حتي نحقق العدالة ، كان من المفروض عدم اعتراضه لطريق الحارس و جعله يكمل مهامة باريحية ، فلماذا ناخذ الامور من زاوية واحدة.