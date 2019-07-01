مُدرب “دولور” يستصغر الجزائر وينتظر إقصاءها مُبكرا!

إستصغر “ميشال ديرزاكريان” مُدرب نادي “مونبوليي” مُستوى المنتخب الوطني الجزائري، مُتوقعا نهاية مشواره في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر مُبكرا.

وأوضح التقني الفرنسي المُخضرم، بأنه لا يرى “مُحاربي الصحراء” قادرين على الذهاب بعيدا خلال “الكان” المُقامة حاليا على الأراضي المصرية.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لفريق “لاباياد” :”سنرى إلى أين ستصل الجزائر في المُنافسة القارية، لنعرف موعد عودة أندي للتشكيلة”.

ليختم :”أعتقد بأنه سيتواجد معنا قريبا”.

وجاءت هذه الكلمة لتوضع بأن “ديزاكاريان”، مُقتنع بعدم قدرة مُحاربي الصحراء على الوصول لنقطة بعيدة في “الكان”.