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مُدرب رواندا :”مواجهة الجزائر موعد كبير”

الرياضة
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مُدرب رواندا :”مواجهة الجزائر موعد كبير”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر “أنطوان هاي” المُدرب الألماني للمنتخب الرواندي، مُتحمسا كثيرا لمواجهة المنتخب الوطني بشكل ودي في الـ10 من شهر جانفي الجاري.

وصرح قائلا :”نحن نُحضر بشكل جدي طيلة الأيام الماضية، ويجب أن نكون مُستعدين للموعد الكبير أمام المنتخب الجزائري، يوم الأربعاء”.

وأضاف :”لدينا برنامج مُكثف ونأمل أن نستفيد من المُباريات التي سنلعبها لنكون على أتم الإستعداد عند إنطلاق كأس إفريقيا للمحليين”.

يُذكر بأن “الخضر” سيدخلون تربصهم الإستعدادي بمركز سيدي موسى، يوم غد، الأحد، وهذا قبل أن يطيروا لتونس يوم الثلاثاء القادم.

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