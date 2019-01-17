مُدرب “ريال بيتيس” :”بودبوز يُعاني..”

كشف “كيكي ستيين” مُدرب “ريال بيتيس”، الأسباب التي دفعته لإستبعاد الدولي الجزائري، رياض بودبوز، عن مواجهة كأس الملك، اليوم الخميس.

وصرّح التقني الإسباني قائلا :”كل ما في الأمر، هو ان رياض محموم، ويُعاني من زُكام حاد، حرمه من التواجد معنا”.

ورفض الرجل الأول في الفريق الأندلسي منح تفاصيل أكثر بخصوص حالة اليساري، والذي يتجه لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يُذكر بأن وسائل الإعلام الإسبانية، أشارت بأن إستبعاد اليساري مُتعلق بـ”سوق التحويلات” فقط ولا يعاني من أي مُشكل صحي يُذكر.