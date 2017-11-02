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مُدرب “ريال بيتيس” :”لايُمكننا طلب الكثير من بودبوز”

الرياضة
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مُدرب “ريال بيتيس” :”لايُمكننا طلب الكثير من بودبوز”
بقلم إسماعيل عشاش

إعترف “كيكي سيتيين”، مُدرب “ريال بيتيس”، بأن الدولي الجزائري، رياض بودبوز خيّب آماله منذ بداية الموسم الجاري.

وصرح التقني الإسباني خلال ندوة صحفية عقدها ظهيرة اليوم بمقر فريقه قائلا :

“صحيح أن بودبوز ظهر بمستوى أقل بكثير من المُنتظر، خلال الأشهر الماضية، ولكننا مُطالبون بالصبر عليه”.

وأضاف :”لاتنسوا بأنه وصل إلينا مُصابا، وبمجرد تعافيه تعرض لمُشكل صحي جديد”.

وختم :”رياض سيأخذ وقتا أطول من المتوقع لفرض نفسه، ولايمكننا أنّ نطلب الكثير من لاعب مُصاب منذ 4 أشهر”.

يُشار أن نجم “مونبوليي” السابق، اكتفى بالظهور أربع مرات كبديل في مُباريات الليغا دون أن يُسجل أو يُقدم تمريرات حاسمة.

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