مُدرب “ريال بيتيس” مُندهش من “ماندي”

عبّر “كيكي ستيين”، مُدرب نادي “ريال بيتيس”، عن دهشته وإعجابه الكبير بالدولي الجزائري، عيسى ماندي، نظرا لعقليته الإحترافية وجديته الدائمة.

وصرح قائلا خلال ندوة صحفية عقدها، ساعات قبل مُواجهة “ريال سوسيداد” في “كأس الملك”، سهرة اليوم الخميس :”إنه خارق للعادة”.

وأضاف :”إنه يعمل على تحسين الأخطاء التي يقوم بها، ويدرس كل شيء بغرض التواجد في مُستوى أفضل خلال كُل مُباراة”.

وختم :”طريقة تطوره منذ وصوله لصفوفنا، مُدهشة، إنه لاعب كبير، وبكل تأكيد فإنه سيُواصل تطوره في الفترة القادمة، لا محالة”.