مُدرب رين:”زفان لن يكون حاضرا في مواجهة أنجي”

أكد مُدرب فريق “رين” الفرنسي “صبري لموشي” غياب المدافع الدولي الجزائري “مهدي زفان” عن مواجهة فريق “أنجي” المُقررة غدا السبت.

وقال المدرب الفرانكو تونسي في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة:”لم نسترجع بعد اللاعبين المُصابين واللذين غابوا عن الجولة الأولى ضد فريق ليل”.

ويواصل زفان التدرب على إنفراد بسبب مُعاناته من إصابة على مستوى الفخذ على أن يندمج في التدريبات الجماعية بعد لقاء الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وللتذكير فإن الدولي الجزائري الأخر رامي بن سبعيني كان قد غاب عن لقاء الجولة الأولي بسبب الخيارات الفنية لصبري لموشي.