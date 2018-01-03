مُدرب “رين” يمنح أخبارا سارة لـ”زفان”

منح مُدرب “رين”، صبري لمّوشي ضمانات للدولي الجزائري، مهدي زفان، وذلك أياما قليلة قبل إنطلاق مرحلة الإياب من الدوري الفرنسي.

وأكد التقني الشاب بأنه ينوي الإعتماد على مُدافع المنتخب الوطني فيما تبقى من مُباريات الليغ2، بعدما أقنع بالمُستويات التي قدمها.

وصرح قائلا لجريدة “واست فرانس”: “نحن لسنا بحاجة لإستقدام ظهير أيسر جديد، لأننا نمتلك زفان وألفونسو فيغيريدو في هذا المنصب”.

ولعب زفان، خلال شهرين فقط “تاريخ وصول لموشي” عددا أكبر من المُباريات من تلك التي ظهر خلالها، طيلة الموسم الفارط.