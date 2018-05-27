مُدرب “زيزو” السابق على رأس العارضة الفنية لسوسطارة

كشفت مصادر مقربة “للنهار أونلاين” أن المدير الرياضي لإتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار إتفق مع التقني الفرنسي “جاك سانتيني” ليكون مُدربا للفريق الموسم المقبل.

ويُعتبر جاك سانتيني لاعب سابق لفريق سانت إيتيان الفرنسي الذي قضى فيه أغلب مسيرته الإحترافية كلاعب وفاز معه ب4 ألقاب للدوري الفرنسي.

قبل أن يتحول لعالم التدريب ويُشرف على أندية ليل، سوشو، تولوز وكذا سانت إيتيان كما عمل كمدير تقني في نادي ليون.

هذا ودرب سانتيني المنتخب الفرنسي بعد “مونديال” 2002 ليُحقق كأس القارات مع الديوك سنة 2003 ويؤهلهم ليورو 2004 بالبرتغال.

وأضاف المصدر أن المدرب الحالي ميلود حمدي سيبقى الموسم القادم كمساعد للتقني الذي أشرف على الأسطورة زين الدين زيدان.