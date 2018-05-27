عاجل

مُدرب “زيزو” السابق على رأس العارضة الفنية لسوسطارة

الرياضة
  • -
  • 0
مُدرب “زيزو” السابق على رأس العارضة الفنية لسوسطارة سانتيني
بقلم يونس رزيق

كشفت مصادر مقربة “للنهار أونلاين” أن المدير الرياضي لإتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار إتفق مع التقني الفرنسي “جاك سانتيني” ليكون مُدربا للفريق الموسم المقبل.

ويُعتبر جاك سانتيني لاعب سابق لفريق سانت إيتيان الفرنسي الذي قضى فيه أغلب مسيرته الإحترافية كلاعب وفاز معه ب4 ألقاب للدوري الفرنسي.

قبل أن يتحول لعالم التدريب ويُشرف على أندية ليل، سوشو، تولوز وكذا سانت إيتيان كما عمل كمدير  تقني في نادي ليون.

هذا ودرب سانتيني المنتخب الفرنسي بعد “مونديال” 2002 ليُحقق كأس القارات مع الديوك سنة 2003 ويؤهلهم ليورو 2004 بالبرتغال.

وأضاف المصدر أن المدرب الحالي ميلود حمدي سيبقى الموسم القادم كمساعد للتقني الذي أشرف على الأسطورة زين الدين زيدان.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital