مُدرب زيمبابوي يتخذ قرارا هاما قبل مُلاقاة الخضر

يدرس مُدرب منتخب زيمبابوي، زدرافكو لاغاروسيتش، حاليا، كل الخيارات المُتاحة له من أجل التغلب على الخضر، نهاية شهر مارس الجاري.

وأكدت وسائل الإعلام الزيمبابوية، بأن التقني، أمر عناصره المُحترفة بالسفر مُباشرة إلى الجزائر، تفاديا للإرهاق، وضمانا للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وأوضح الرجل الأول في طاقم الـ”واريورز”، بأنه لا يرى فائدة في تواجد مُحترفيه في زيمبابوي، لأن وقت التربص هناك قصير.

ويأمل لاغاروسيتش، بأن يسمح قراره لعناصره بالتواجد في أفضل أحوالهم، لتحقيق المُفاجأة في رابع جولة من تصفيات الكان 2021 بالكاميرون.