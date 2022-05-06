مُدرب سبورتينغ لشبونة يُنهي مُغامرة سليماني مع الفريق !

قرر مُدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، روبن أموريم، انهاء مُغامرة النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مع الفريق.

أموريم قال خلال ندوة صُحفية عقدها اليوم الجمعة:”سليماني موضوع مغلق تماما بالنسبة لي”.

كما أضاف:”سأتابع طريقي.. سليماني لن يكون جزءا من مُخططاتي للموسم المقبل”.

قبل أن يختم:”مُستقبله سيناقش بينه وبين الإدارة، بالنسبة لي كمدرب الموضوع مغلق”.