مُدرب سبورتينغ لشبونة يُنهي مُغامرة سليماني مع الفريق !
بقلم عبد النور حواز
قرر مُدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، روبن أموريم، انهاء مُغامرة النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مع الفريق.
أموريم قال خلال ندوة صُحفية عقدها اليوم الجمعة:”سليماني موضوع مغلق تماما بالنسبة لي”.
كما أضاف:”سأتابع طريقي.. سليماني لن يكون جزءا من مُخططاتي للموسم المقبل”.
قبل أن يختم:”مُستقبله سيناقش بينه وبين الإدارة، بالنسبة لي كمدرب الموضوع مغلق”.
🎙Ruben Amorim: “Slimani est un sujet complètement clos pour moi. Je vais suivre ma route. Slimani ne fera pas partie de mon idée pour la saison prochaine. Cela sera discuté avec lui et la direction. Pour moi, en tant qu’entraîneur, le sujet est clos.” #SportingCP pic.twitter.com/OuyGZB45Ne
— 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) May 6, 2022
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