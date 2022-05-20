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الرياضة

مُدرب سوسطارة:”سُعداء بتحقيق الفوز الثالث على التوالي”

بقلم عبد النور حواز
مُدرب سوسطارة:”سُعداء بتحقيق الفوز الثالث على التوالي”
اتحاد العاصمة يتألق
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عبر المُدرب المغربي المؤقت لفريق اتحاد العاصمة، جميل بن واحي، عن سعادته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الرابطة المُحترفة.

بن واحي قال في الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء السياسي:”بعد الفوز أمام وداد تلمسان قُلت بأننا قادرون على التنافس على المركز السادس”.

“الحمد الله لقد حققنا ثلاث نقاط جديدة أمام شباب قسنطينة، وهذا كان هدفنا الأساسي قبل المواجهة”.

قبل أن يُضيف:”لكن الأمر لم ينتهي بعد، ولم نصل بعد للهدف المنشود”.

كما ختم:”نحن سُعداء جدا بالفوز أمام السياسي، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي”.

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