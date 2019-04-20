مُدرب “شالكه 04” يُعاقب “بن طالب” بعد شجاره !!

الرياضة
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مُدرب “شالكه 04” يُعاقب “بن طالب” بعد شجاره !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أبعد مدرب “شالكه 04” الألماني “هوب ستيفنس” النجم الدولي الجزائري “نبيل بن طالب” عن مواجهة “هوفنهايم”.

المقررة بداية من الساعة ال19:30 لحساب الجولة ال30 من الدوري الألماني.

ولم يتواجد إسم نجم الخضر لا في التشكيلة الأساسية ولا حتى على مقاعد البدلاء مايؤكد أنه يعيش أسوء أيامه.

ويأتي هذا الإبعاد بنسبة كبيرة بسبب الشجار الذي تسبب فيه بن طالب مع زميله “ساني” في التدريبات قبل ثلاثة أيام.


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