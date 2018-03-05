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مُدرب شالك :”عودة بن طالب لمُستواه مهمة لنا”

الرياضة
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مُدرب شالك :”عودة بن طالب لمُستواه مهمة لنا” فرحة بن طالب بهدفه أمام ليفركوزن
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى “دومينيكو تيديسكو”، مُدرب “شالك 04” عن إرتياحه للمُستوى الدولي الجزائري، نبيل بن طالب خلال الفوز أمام الأخير “هيرتا برلين”.

وتحدث التقني الصاعد لقناة “البوندسليغا” الرسمية قائلا :”بن طالب تجاوز الفترة الصعبة التي كان يعيشها في الأسابيع الماضية، واستعاد مُستواه”.

وواصل :”تواجده في هذه الفورمة مُهم جدا بالنسبة لنا، ومهم له أيضا، خاصة وأنه صغير في السن واللعب سيرفع معنوياته”.

وكان متوسط ميدان المنتخب الوطني وقع على عودة قوية مع “الأزرق الملكي”، مُساهما في صعوده لمركز الوصافة من الدوري الألماني.

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