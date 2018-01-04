مُدرب شالك: “كل شيء على مايُرام مع بن طالب”

طمأن “دومينيكو تيديسكو”، مُدرب “شالك04” الجميع بخصوص الوضعية الصحية للدولي الجزائري، نبيل بن طالب، بعد استئنافه العمل الجماعي مع التشكيلة.

وصرح قائلا :”كل شيء على مايُرام بالنسبة لنبيل، لقد تحصل على الضوء الأخضر من طرف طبيب الفريق للتمرن بصفة طبيعية”.

وأضاف :”لقد أجرى فحوصات طبية جديدة خلال الساعات الأخيرة، والنتائج كانت جيدة بالنسبة لنا، وبن طالب لن يواجه أي تهديد”.

وأكد التقني الألماني بأن متوسط الميدان، سيكون قادرا على المُشاركة دون إشكال في المُباريات الرسمية، خلال مرحلة الإياب من البوندسليغا.