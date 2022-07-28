مُدرب شباب بلوزداد السابق يلتحق رسميا بالدوري المغربي

أعلن فريق حسنية أكادير المغربي اليوم الخميس عن تعاقده رسميا مع المدرب البرازيلي، ماركوس باكيتا.

حيث أمضى المدرب السابق لفريق شباب بلوزداد على عقد يمتد لمدة موسمين مع فريقه الجديد.

وجاء المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا بديلا لعبد الهادي السكتيوي، الذي أقيل من منصبه.

وكان باكيتا قد قاد السياربي للتتويج بالبطولة الثالثة على التوالي الموسم المنقضي.

قبل أن يُقرر لأول مرة خوض تجربة في الدوري المغربي عبر بوابة حسنية أكادير.