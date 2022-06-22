مُدرب طلائع الجيش يُهاجم الاتحاد المصري بسبب بلماضي !

هاجم، طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش المصري، الاتحادية المصرية لكرة القدم بسبب عدم ثقتها في المدرب الوطني.

حيث قال، العشري، في تصريحات إذاعية:”الاتحاد المصري لم يمنح الفرصة للبدري وجلال مثلما كان يحدث مع محمود الجوهري وحسن شحاتة”.

قبل أن يُضيف:”يجب تحديد الأهداف التي يريد الاتحاد المصري تحقيقها والاستراتيجية التي يتبعها”.

كما ختم:”سواء ببناء جيل جديد أو المنافسة على كأس الأمم الأفريقية مثلما حدث مع جمال بلماضي في الجزائر وأليو سيسيه مع السنغال”.