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الرياضة

مُدرب طلائع الجيش يُهاجم الاتحاد المصري بسبب بلماضي !

بقلم عبد النور حواز
مُدرب طلائع الجيش يُهاجم الاتحاد المصري بسبب بلماضي !
بلماضي
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هاجم، طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش المصري، الاتحادية المصرية لكرة القدم بسبب عدم ثقتها في المدرب الوطني.

حيث قال، العشري، في تصريحات إذاعية:”الاتحاد المصري لم يمنح الفرصة للبدري وجلال مثلما كان يحدث مع محمود الجوهري وحسن شحاتة”.

قبل أن يُضيف:”يجب تحديد الأهداف التي يريد الاتحاد المصري تحقيقها والاستراتيجية التي يتبعها”.

كما ختم:”سواء ببناء جيل جديد أو المنافسة على كأس الأمم الأفريقية مثلما حدث مع جمال بلماضي في الجزائر وأليو سيسيه مع السنغال”.

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