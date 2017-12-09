مُدرب “غالاتاسراي” ينتقم من فيغولي ويعرضه للبيع

لم ينتظر “إيغور تودور” طويلا للرد على الدولي الجزائري، سفيان فيغولي المُتهم بقيادة إنقلاب من الداخل، لإقالة الطاقم الفني.

وأشارت وسائل الإعلام التركية بأن التقني الكرواتي يُصر على التخلص من “سوسو” وعرضه للبيع، والسعي لشراء عقد الأوكراني “يفين كونوبليانكا”.

وإعتبر “تودور” بأن فيغولي، بعيد كل البعد عن مُستواه المُعتاد، وبالتالي فإن التخلص منه هو الحل الأنسب لجميع الأطراف.

هذا وأصبحت العلاقة بين نجم “السيم بوم” ومُدربه مُتكهربة، بعد قيام الجناح الطائر بتحميله مسؤولية هزيمة الداربي بثلاثية أمام “بشيكتاش”.