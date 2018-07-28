مُدرب غامبيا:”المنتخب الجزائري لا يُخيفنا وسنفوز عليه”

أكد مُدرب المنتخب الغامبي الجديد “توم سنتفيات” أن منافسه المُقبل المنتخب الوطني الجزائري لا يُخيفه إطلاقا مؤكدا إستعداده للفوز عليه.

وقال المُدرب البلجيكي لمنافس الخضر يوم ال6 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 المُقررة بالكاميرون للصحافة المحلية الغامبية.

“أعرف جيدا لاعبي المنتخب الغامبي الناشطين في الدوري المحلي والمحترفين.. ينتظرنا تحدي صعب قبل مواجهة المنتخب الجزائري بعد شهر ونصف من الأن”.

“أعلم أن المنتخب الجزائري يعرف أنه سيواجه منتخب غامبي صعب… سنُحضر طريقتنا الخاصة، نحترم زملاء محرز لكن لسنا متخوفين منهم”.

“المنتخب الجزائري قوي جدا وشارك من قبل في المونديال لكن نطمح لنكون مُفاجأة المجموعة وسنكون مُنافس صعب التفوق عليه”.