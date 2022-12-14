مُدرب غلادباخ:”لم أتفاجأ بالعروض المُقدمة لبن سبعيني”

كشف مُدرب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، دانييل فاركي، عدم تفاجئه بالعروض المُقدمة لرامي بن سبعيني.

حيث قال فاركي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا”:”لم أتفاجأ أبدا برغبة العديد من الأندية في التعاقد مع بن سبعيني”.

“نحن نتحدث عن لاعب قدم أداء كبيرا في النصف الأول من الموسم، وهناك طلب دائم على اللاعبين الكبار، والإشاعات كثيرا ما تحوم حولهم، وبالنسبة لي الأمر لا يزعجني أبدا“.

قبل أن يختم:”سأكون أكثر قلقا عندما لا يكون لاعبي فريقي محط اهتمام أندية أخرى، فهذا يعني أنهم ليسوا في المستوى”.