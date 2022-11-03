مُدرب غلادباخ يزف أخبارا سارة بخصوص الوضعية الصحية لبن سبعيني

كشف مُدرب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أن، رامي بن سبعيني، سيكون ضمن قائمة الفريق التي ستواجه شتوتغارت.

حيث قال، دانييل فاركي، اليوم في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الجولة الـ13 من البوندسليغا.

“بن سبعيني أكمل الحصة التدريبية اليوم بشكل طبيعي، وسيكون جاهزا لمُباراة الغد”.

حيث كان الظهير الأيسر الجزائري، قد شعر بآلام في الكاحل جعلته مُهددا بالغياب عن لقاء شتوتغارت.

كما لم يستطع استكمال الحصة التدريبية لغلادباخ التي خاضها، أمس الأربعاء.