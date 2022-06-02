مُدرب غينيا الإستوائية يرد على تصريحات بلماضي !

رد، خوان ميشا، مدرب منتخب غينيا الإستوائية، بقوة على تصريحات الناخب الوطني، جمال بلماضي المُتعلقة بمواجهة المُنتخبين في “كان” الكاميرون.

كما قال ميشا في مؤتمر صحفي:”كنا نحترم منتخب الجزائر بشكل كبير قبل مواجهته في كأس أمم إفريقيا”.

“كنا نضع منتخب الجزائر في خانة المرشح الأبرز للفوز، لأنهم خاضوا 35 مباراة متتالية دون هزيمة”.

قبل أن يُضيف:”لكن منتخبنا استحق الفوز في تلك المباراة، خاصة وأننا كنا الأفضل فوق أرضية الميدان، بدليل النتيجة”.

في حين ختم:”تصريحات بلماضي لم تكن في محلها، أعتقد أنه مطالب باحترام الخصوم”.