مُدرب فياريال يُهمش ماندي أمام برشلونة

قرر المدرب الاسباني لفريق فياريال، أوناي إيمري، استبعاد النجم الدولي الجزائري، عيسى ماندي، عن مواجهة برشلونة.

وذلك رغم مُشاركته أساسيا يوم الإثنين أمام أوساسونا ومُساهمته الكبيرة في تفوق الغواصات الصفراء بهدفين دون رد.

حيث قرر، إيمري، وضع المدافع المحوري للخضر على مقاعد البدلاء أمام البارصا في اللقاء الذي ينطلق على الـ20:00.

ويُذكر أن ماندي لا يدخل كثيرا في حسابات إيمري للموسم الثاني على التوالي بعد انضمامه قادما من ريال بيتيس.