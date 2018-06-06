مُدرب “فيتيس” :”درفلو لم يُكلفنا شيئا وهذا دوره معنا”

إعتبر “مارك فان هينتوم”، مُدرب نادي “فيتيس أرنهيم” بأن الدولي الجزائري، أسامة درفلو سيُمثل دعما حقيقيا لتشكيلته، خلال الموسم القادم.

وتحدث قائلا :”لقد كُنا بحاجة لرأس حربة جديدة من أجل دخول الطبعة القادمة من الدوري، وسيُنافس مُهاجمنا الأساسي، تيم ماتافز”.

ليُردف :”درفلو وإضافة لإحصائياته الجيدة مع فرقه في الجزائر، لم يُكلفنا أي شيء من الناحية المادية، مما يجعل رهانا رابحا”.

وأكد التقني الهولندي في الأخير، بأن الهدّاف السابق لإتحاد العاصمة، سيكون مُطالبا بالعمل لإثبات نفسه والتأقلم مع أجواء فريقه الجديد.