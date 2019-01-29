مُدرب “فينرباتشي” :”سليماني وجد فريقا جديدا”

كشف “آرسون يانال” مُدرب نادي “فينرباتشي”، بأن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، راحل وبصفة رسمية عن عملاق “إسطنبول”، خلال الميركاتو الجاري.

وصرّح قائلا بعد نهاية الجولة الماضية للدوري التركي بشأن مُهاجمه :”أعتقد بأن سليماني، توصل لإتفاق مع فريق جديد، ينضم إليه”.

ولم يمنح الرجل الأول في “الكناري”، تفاصيل أكثر بخصوص وجهة “سوبر سليم”، والذي لا يزال مُرتبطا بعقد مع “ليستر سيتي”.

يُشار بأن هداف “الخضر”، يمتلك العديد من المُقترحات أهمها من “ريال بيتيس” وفريقه الأسبق “سبورتينغ لشبونة”، إضافة لمُقترحات “خليجية” و”صينية”.