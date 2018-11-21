مُدرب “فينرباتشي” لـ”سليماني” :”كُن أنانيا”!

طالب “إيروين كومان” مُدرب نادي “فينرباتشي” من إسلام سليماني أن يكون أكثر أنانية عندما يجد نفسه في منطقة العمليات مُستقبلا”.

وكشفت جريدة “فوتو سبور” التركية، بأن المُدرب الهولندي، يُريد من “سوبر سليم” أن يُفكر أولا وأخيرا في التسجيل لا غير.

ويُصر الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الكناري”، على ضرورة إستعادة مُهاجمه لفعاليته أمام المرمى، بدل السعي لتقديم كُرات حاسمة لزملائه.

يُذكر بأن إبن عين البنيان، إعترف بتواجده في وضعية سيئة، بعد تراجعه الرهيب، وفقدانه لمكانته الأساسية مع “فينرباتشي” و”المنتخب الوطني”.

ويأمل “سليماني” بأن يعود للواجهة، بداية من الأسبوع الداخل والمواجهة المُرتقبة أمام “طرابزون سبور”.