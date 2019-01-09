مُدرب “فينرباتشي” يجد الحل الأنسب لـ”سليماني”!

تتجه وضعية الدولي الجزائري، إسلام سليماني مع “فينرباتشي”، لتعرف تحسنا نوعيا خلال الشطر الثاني من الموسم، وفقا لوسائل الإعلام التركية.

وأشار تقرير لجريدة “عبير”، بأن المُدرب “أرسون يانال” وجد الحل لإستغلال مؤهلات “سوبر سليم”، من خلال تطبيق رسم تكتيكي جديد.

وينوي التقني التركي منح فُرصة جديدة لهداف “الخضر”، من خلال تركه وحيدا في القاطرة الأمامية والإعتماد على جناحين لتزويده بالكُرات.

ووجد الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الكناري”، بأن الخطة المذكورة، هي التي كانت تسمح للاعبه بالتألق مع الجزائر و”سبورتينغ لشبونة”.

وعاش إبن عين البنيان بداية موسم صعبة جدا، حيث إكتفى بتسجيل أربعة أهداف فقط ما بين الدوري والكأس والأوروبا ليغ.