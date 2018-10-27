مُدرب “فينرباتشي” يضع النقاط على الحروف مع “بن زية”

طالب “فيليب كوكو” مُدرب نادي “فيترباشي” من الدولي الجزائري، ياسين بن زية، بإستغلال موهبته ومؤهلاته بشكل أكبر على أرضية الميدان.

وصرّح القائد الأسبق لـ”برشلونة” والمنتخب الهولندي قائلا :”ياسين لديه قدرات فنية رائعة، وهذا أمر يجب أن نستفيد منه بشكل أكبر”.

وواصل :”يجب عليه أن يُساعدنا في وسط الميدان، سواء من حيث بناء اللعب، أو إسترجاع الكُرة، وصناعة الخطر على المُنافس”.

يُذكر بأن خريج مدرسة “ليون”، عاد للمُنافسة الرسمية، أول أمس الخميس، وشارك أساسيا خلال تعادل “الكناري” أمام “أندرلخت” بهدفين لمثلهما.