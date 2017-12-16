مُدرب كورتري :”عطال في أفضل فورمة”

الرياضة
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مُدرب كورتري :”عطال في أفضل فورمة”
بقلم إسماعيل عشاش

قرر “غلين دو بوك” مُدرب “كورتري” إستدعاء الدولي الجزائري، يوسف عطال للمُشاركة في مُباراة الدوري البلجيكي، اليوم السبت، أمام “ميشلن”.

وأكد التقني بأن الظهير الأيمن يتواجد في أفضل أحواله، حيث صرح للموقع الرسمي لفريقه قائلا :”عطال يتواجد في فورمة ممتازة”.

وسيكون المُدافع الصاعد حاضرا في التشكيلة الأساسية، خاصة وأنه قدم عروضا مميزة جدا، خلال الفترات التي لم يكن خلالها مُصابا.

يُشار أن لاعب بارادو السابق لم يظهر في المُنافسة الرسمية منذ 28 أكتوبر، بسبب خضوعه لعملية جراحية على مُستوى الغضروف.

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