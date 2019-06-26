مُدرب كينيا :”لم نتنفس أمام الجزائر وأنا مندهش بقوتهم”

عبّر “سباستيان مينيي” مُدرب منتخب كينيا، عن إنبهاره بمُستوى الجزائر، خلال الهزيمة التي تعرض لها أشباله أمام “الخضر” بثنائية لصفر.

وقال في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء :”أنا مُنبهر بالجزائر، لم أشاهد منتخبا بمثل هذه القوة في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة”.

وواصل :”ما أثار دهشتي هو أنهم تمكنوا من الجمع بين المواهب الفردية والروح الجماعية، وهذه نقطة قوة كبيرة بالنسبة لهم”.

وختم :”لقد أردنا أن نصمد أمامهم، ولكنهم دخلوا في صلب الموضوع مُباشرة، ولم نستطع التنفس أمامهم خلال الـ20 دقيقة الأولى”.