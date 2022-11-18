مُدرب ليبيا:”الشان ليست سهلة ومواجهة الجزائر قوية”

كشف المُدرب الفرنسي لمُنتخب ليبيا، كورينتين مارتينز، أنه يطمح للذهاب بعيدا في كأس إفريقيا للمحليين 2023 المُقررة بالجزائر.

حيث قال، مارتينز لـ”قناة ليبيا الرياضية”:”الشان ليست سهلة.. سنلعب الافتتاح أمام الجزائر مستضيفة المسابقة”.

كما أضاف:”هي مباراة قوية، وعلينا العمل بكل جد واجتهاد، لكن ثقتنا في اللاعبين عالية، وسنخوض المباريات بقتالية وروح كبيرة”.

قبل أن يختم:”لا أقول إذا ما كنا سنُحقق اللقب، ولكن كل مباراة ستكون مصيرية.. ونريد تحقيق نتائج جيدة”.