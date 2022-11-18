مُدرب ليبيا:”الشان ليست سهلة ومواجهة الجزائر قوية”
بقلم حواز عبد النور
كشف المُدرب الفرنسي لمُنتخب ليبيا، كورينتين مارتينز، أنه يطمح للذهاب بعيدا في كأس إفريقيا للمحليين 2023 المُقررة بالجزائر.
حيث قال، مارتينز لـ”قناة ليبيا الرياضية”:”الشان ليست سهلة.. سنلعب الافتتاح أمام الجزائر مستضيفة المسابقة”.
كما أضاف:”هي مباراة قوية، وعلينا العمل بكل جد واجتهاد، لكن ثقتنا في اللاعبين عالية، وسنخوض المباريات بقتالية وروح كبيرة”.
قبل أن يختم:”لا أقول إذا ما كنا سنُحقق اللقب، ولكن كل مباراة ستكون مصيرية.. ونريد تحقيق نتائج جيدة”.
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