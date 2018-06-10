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مُدرب “ليل” لا يُريد التفريط في نجمه الجزائري

الرياضة
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مُدرب “ليل” لا يُريد التفريط في نجمه الجزائري بن زية
بقلم عبد النور حواز

يسعى جاهدا مدرب فريق “ليل” الفرنسي “كريستوف غالتيي” للمُحافظة على نجمه الدولي الجزائري “ياسين بن زية” تحسبا للموسم المُقبل.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الأحد أن المدرب الفرنسي أخبر إدارة فريقه بضرورة عدم بيع المُهاجم الجزائري في الميركاتو الصيفي.

وتهدف عدة أندية أوروبية وفرنسية على غرار “هيديرسفيلد تاون” الإنجليزي و”كراسنودار” الروسي للتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني تحسبا للموسم المقبل.

وسجل ياسين بن زية هذا الموسم هدفين مع فريقه “ليل” وقدم تمريرتين حاسمتين فقط لزملاءه في كل المنافسات الفرنسية المحلية.

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