مُدرب ليون:”سليماني لن يكون حاضرا ضد راد ستار”

أكد مُدرب فريق أولمبيك ليون الفرنسي غياب النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني عن مواجهة “راد ستار” المُقررة غدا الخميس.

“رودي غارسيا” قال في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء قبل مواجهة الدور ثمن النهائي من مُنافسة كأس فرنسا.

“أنتوني لوبيز وليو دوبوا وحسام عوار وتينو كاديويري وإسلام سليماني لن يكونوا متاحين غدًا”.

يُذكر أن سليماني طُرد بالبطاقة الحمراء سهرة السبت في مواجهة أولمبيك ليون ضد لانس.