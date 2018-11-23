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مُدرب “ليون” يُحفز “ديشان” لخطف جزائري صاعد!

الرياضة
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مُدرب “ليون” يُحفز “ديشان” لخطف جزائري صاعد!
بقلم إسماعيل عشاش

حفز “برونو جينيزيو” مُدرب “أولمبيك ليون” نظيره “ديديي ديشان”، لإستدعاء الجزائري الأصل، حُسام عوار لتمثيل المنتخب الفرنسي في المُستقبل القريب.

وصرّح الرجل الأول في “لوال” لجريدة “ليكيب” في هذا الشأن :”كل المؤشرات توحي بأن، حُسام لديه كل المؤهلات ليُصبح دوليا”.

وأضاف :”هو ينشط كوسط ميدان مُتأخر، ولكنه أفضل هداف لفريقنا في “الليغ1″، وهذا إضافة لتقديمه عددا مُحترما من التمريرات الحاسمة”.

ويُستدعى صاحب الـ20 عاما، مؤخرا بشكل مُنتظم مع شُبان “الديكة”، مما يجعل إمكانية إلتحاقه ببلده الأصلي الجزائر، مُستبعدة كُليا حاليا.


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