مُدرب ليون يُعيد الروح لبن العمري

أعاد مدرب نادي أولمبيك ليون، رودي غارسيا، الروح للدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، مؤكدا بأنه ينوي الإعتماد عليه مُستقبلا.

وكشف التقني الفرنسي، بأن أبواب المُشاركة ستكون مفتوحة بشكل أكبر لمحارب الصحراء، بعد إصابة زميله جايسون ديناير.

وصرّح قائلا :”صحيح أن إصابة جايسون، ضربة موجعة لنا ولكن ولحسن الحظ نمتلك كل من ديوماندي وبن العمري”.

وواصل :”بتواجد هذين اللاعبين، فإن الخيارات البديلة موجودة، ونحن قادرون على تجاوز هذا المُشكل”.

ويُعاني بطل إفريقيا، ومنذ وصوله لصفوف “لوال”، من نقص فادح في المُنافسة الرسمية بسبب خيارات الطاقم الفني.

واكتفى خريج مدرسة النصرية، بالظهور في ثلاث مُباريات فقط، بمجموع لم يتجاوز الـ49 دقيقة في الليغ 1.