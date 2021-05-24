مُدرب مالي:”الخضر مرجع بالنسبة لنا.. بلماضي قام بعمل كبير ومحرز يستحق الكرة الذهبية العالمية”

أكد مُدرب مُنتخب مالي “محمد ماغاسوبا” أن المواجهة الودية المُقررة ضد الخضر ستسمح لفريقه بالتطور أكثر باعتبار زملاء محرز الأفضل في القارة السمراء.

الناخب المالي قال في حوار حصري مع الإذاعة الدولية الجزائرية نُشر اليوم الإثنين:”نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا.. من الواضح أننا لم نصل إلى مستوى الجزائر، لكن إذا واجهنا هذا الفريق فمن الطبيعي أن نتقدم ونتطور”.

وأضاف:”أفضل مرجع في إفريقيا هو مُنتخب الجزائر. إلى جانب مكانتها كبطل للقارة السمراء، فإن الخضر فريق كامل ومنظم جيد.. بالنسبة لي إنه فريق مثالي”.

وبخصوص الناخب الوطني جمال بلماضي قال:”أود أن أُشيد بالعمل الذي أنجزه بلماضي الذي استطاع أن يقدم للجزائر وإفريقيا فريق مثل هذا”.

وعن رياض محرز:”نجم السيتي فوق الجميع ويستحق الحصول على الكرة الذهبية من الفيفا عن كل ما قدمه مع الجزائر وفريقه الانجليزي”.