مُدرب مالي مُنبهر بمحرز.. بونجاح وبراهيمي

عبر “فوسيني دياورا” المُدرب المُساعد لمنتخب مالي، عن إعجابه بالرباعي الدولي الجزائري، رياض محرز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح وسفيان فيغولي.

وصرّح قائلا لـ”فرانس فوتبول” بخصوص الأسماء التي لفتت أنظاره خلال الودية بين “الخضر” و”النسور المالية”.

:”هناك رأس الحربة بغداد بونجاح، إنه يشم الفرص، ويعرف كيفية التموقع داخل منطقة العمليات، كما أن فيغولي دقيق فيما يفعله”.

وأضاف :”دون نسيان الدور الفني لياسين براهيمي وقدرته على المُراوغة، كما أن رياض محرز صنع الفارق مُباشرة بعد دخوله الملعب”.

وإعتبر “دياورا” بأن الخضر يمتلكون الكثير من المؤهلات، وقادرون على الذهاب بعيدا خلال الكان 2019.