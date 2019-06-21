مُدرب “مالي” يكشف نُقطة ضعف الخضر للجميع!

الرياضة
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مُدرب “مالي” يكشف نُقطة ضعف الخضر للجميع!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف “فوسيني دياوارا” المُدرب المُساعد لمنتخب مالي، أكبر نقاط ضُعف الخضر، وهذا قبل يومين فقط عن دخولهم أجواء “الكان 2019”.

وأوضح بأن الرجل الثاني في الطاقم الفني لـ”مالي”، بأن مُحاربي الصحراء يتميزون بإندفاع وعنف شديدين، يتجاوز الحدود في غالب الأحيان.

وقال لـ”فرانس فوتبول” :”خلال المواجهة الودية أمامهم، الجزائريون، إرتكبوا العديد من الأخطاء التي كانت تستحق العقوبة، ولكنها مرت مُرور الكرام”.

وأوضح بأن تكرار ذات الأمر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، ستكون عواقبه وخيمة بالنسبة لأشبال، جمال بلماضي.

وطالب “دياوارا” من زملاء، براهيمي التحكم في أنفسهم، خاصة وأن التحكيم في إفريقيا غريب ولن يرحمهم إطلاقا.


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