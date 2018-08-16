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مُدرب منتخب الوطني لكرة اليد :”سنُشرف الجزائر في دورة المغرب”

الرياضة
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مُدرب منتخب الوطني لكرة اليد :”سنُشرف الجزائر في دورة المغرب”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر، جلال الدين هروس، مُدرب المنتخب الوطني لكرة اليد “-21 عاما”، متفائلا بقُدرة أشباله على تشريف الجزائر خلال “الكان” القادمة.

وصرّح قائلا لوكالة الأنباء الجزائرية :”سنبرمج فترة تحضير مُكثفة، لنكون جاهزين لموعد المُنافسة والتي ستُقام في المغرب خلال شهر القادم”.

وأضاف :”الأمر الوحيد الذي يُقلقنا هو ضيق فترة التحضيرات، ولكننا نمتلك تشكيلة موهوبة، وأتمنى أن تبتعد عنا الإصابات وتتركنا بسلام”.

ورغم الخطاب الإيجابي من الرجل الأول في “الخضر”، إلا أن الواقع يبقى مُغايرا كُليا، نظرا لغياب إستراتيجية واضحة من الإتحادية.

وكان الجزائر تتجه للغياب عن “كأس إفريقيا”، بسبب إهمال المُسيرين، قبل تدخل وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب وإعادته الأمور لنصابها.


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