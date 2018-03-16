مُدرب منتخب نيجيريا :”مثلما أوقفنا محرز سنوقف ميسي”!!

وضع “غيرنوت روهر” مُدرب المنتخب النيجيري، الدولي الجزائري، رياض محرز والنجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” في نفس الخانة في تصريحات إعلامية.

وتحدث لموقع “سوكر لادوما” قائلا :”سبق لعناصري وأن أوقفت رياض محرز وساديو ماني في الأشهر الماضية وسنعرف كيفية تنظيم دفاعنا”.

وواصل :”من الآن أؤكد عدم تخصيصنا لرقابة فردية لميسي، بل سنُدافع أمامه كمجموعة، لأن ذلك هو الحل للحد من خطورته”.

وأكد التقني الألماني بأن المواجهة أمام “التانغو” في المونديال ستكون مُغايرة لتلك التي فاز بها أشباله برباعية، شهر نوفمبر 2017.