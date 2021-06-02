مُدرب موريتانيا:”سنحاول خلق المشاكل للخضر وبلماضي نجح في تكوين مُنتخب جماعي”

أكد مُدرب المنتخب الموريتاني “كورينتين مارتينيز” أن أشباله سيلعبون بكل قوة ضد المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الودية المُقررة سهرة غدا الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مضيفا أن خلق المشاكل لزملاء سفيان فيغولي سيكون الهدف الرئيس للمرابطون.

مُدرب موريتانيا قال في حوار مُطول مع موقع “ديزاد فووت” نُشر سهرة اليوم الأربعاء:”بسبب تأجيل المباريات التأهيلية لكأس العالم إلى سبتمبر ، كان من الضروري العثور بسرعة على خصوم للعب المباريات الودية. وجدنا الجزائر ، وهي بالنسبة لي فرصة عظيمة في بحثنا عن التقدم والتحسين. لا توجد طريقة أفضل للتعلم من هذا النوع.. لقد صادقت على الفور على هذا الاقتراح الذي قدمته لنا الجزائر”.

“سنحاول خلق المشاكل للجزائر بالطبع. اللعب ضد منتخبات عظيمة مثل الخضر ، وضد لاعبين عظماء ، كل هذا يُعلم الكثير للاعبي فريقي الذين لن يُسمح لهم بارتكاب الأخطاء على أرض الملعب..لطالما كان لدى الجزائر لاعبون يتمتعون بصفات فنية فردية قوية. صحيح أن نتائج السنوات القليلة الماضية لم تكن متوازنة ، لكنني أعتقد أن جمال بلماضي نجح في تكوين جماعية وديناميكية ، وهذا هو الأصعب في كرة القدم. كان انتصار CAN منطقيًا”.