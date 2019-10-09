مُدرب مونبوليي قلق على دولور

ظهر ميشال ديرزاكاريون مُدرب نادي مونوبليي قلقا بخصوص الوضعية الصحية، للدولي الجزائري أندي دولور، بعد إصابته في الجولة الماضية لليغ1.

ورفض التقني الفرنسي منح أي تفاصيل بخصوص موعد إستئناف الغجري للتمارين والمُنافسة الرسمية قائلا :”سننتظر ونرى ما الذي سيحدث بعدها”.

وواصل :”سنقوم بتركه يستفيد من العلاج الى غاية نهاية الأسبوع، على أن يخضع لفحوصات جديدة، وهو يعاني من تمدد فقط”.

وأردف :”لحسن الحظ لم يتعرض لأي تمزق، ولكننا لا نعرف تاريخ عودته للمُنافسة، ولن نستبق الأحداث”.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، تعرض لمُشكل على مُستوى الفخذ بعدما سجل هدفا في مرمى موناكو السبت الماضي.

وأجبر اللاعب على تضييع تربص المنتخب الوطني الذي إنطلق منذ يومين، ليُحرم من المُشاركة في الوديتين أمام الكونغو وكولومبيا.