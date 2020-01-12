مُدرب مونبوليي مُنبهر بدولور

عبّر مدرب نادي مونبوليي، ميشال ديرزاكاريون، عن إنبهاره بالمُستويات التي يُقدمها الدولي الجزائري أندي دولور، في مُباريات الليغ 1 الفرنسية.

وصرّح التقني قائلا :”أندي مُحارب حقيقي، حيث أنه وإضافة للأهداف التي يُسجلها والتمريرات الحاسمة التي يُقدمها، يسعى دائما لمُساعدة الدفاع”.

وأختير صاحب القذفات الصاروخية، كثاني أحسن لاعب خلال المواجهة التي فاز بها فريقه على حساب آميان، سهرة يوم أمس السبت.

وزار الغجري، الشباك لسابع مرة منذ بداية الموسم الجاري، وبطريقة أقل ما يُمكن القول عنها بأنها رائعة، بتسديدة على الطائر.