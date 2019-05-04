مُدرب “مونتريال” قلق على تايدر بسبب سفرياته مع الخضر

أكد “ريمي غارد” مُدرب نادي “إيمباكت مونتريال” إعداده لبرنامج خاص من أجل الدولي الجزائري، “سفير تايدر” لتمكينه من إسترجاع لياقته.

وأشار التقني الفرنسي بأن متوسط الميدان، يُعاني إرهاقا شديدا جعله كثير التعرض للإصابات، بسبب كثرة سفرياته مع المنتخب الوطني مؤخرا.

وصرّح قائلا :”تايدر كان كثير السفريات مع منتخب بلاده، وهو أمر أثر عليه، ودفعنا لوضع برنامج خاص لتفادي تأثره أكثر”.

وتراجع مُستوى النجم السابق لإنتر ميلان مؤخرا، بعد تعرضه لسلسلة من المشاكل الصحية الطفيفة ولكنها جعلته يُضيع بريقه المعهود.

وستكون الأسابيع القادمة حاسمة لصاحب الـ27 عاما، كونه ينال مُتابعة “جمال بلماضي” والذي سيُقرر خلالها إستدعاءه من عدمه لـ”الكان 2019″.