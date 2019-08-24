مُدرب ميلان يكشف موقفه من بن ناصر

كشف “ماركاو جيمباولو” مُدرب نادي ميلان موقفه من الإعتماد على الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من عدمه خلال إفتتاح “الكالتشيو”.

وصرّح التقني الإيطالي خلال ندوة صحفية اليوم السبت، تطرق فيها لوضعية صاحب القدم قائلا :”يُمكن أن أعتمد عليه أمام أودينيزي”.

وواصل :”بنسبة كبيرة سيكتفي بالمُشاركة لوقت مُحدد من اللقاء، بإعتباره غير جاهز كُليا، وإلتحق بنا بصفة مُتأخرة خلال فترة التحضيرات”.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني للروسونيري بأنه في قمة السعادة، بتواجد لاعب بمُستوى نجم الكان 2019 في صفوف تشكيلته.