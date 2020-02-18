مُدرب ميلان ينتقد بن ناصر ويُشيد به في نفس الوقت!

وجد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نفسه، محل إشادة وإنتقاد في نفس الوقت من طرف مُدربه في ميلان، ستيفانو بيولي.

وتحدث التقني الإيطالي، عن لاعبه، بعد الفوز الصعب على تورينو، يوم أمس الإثنين قائلا :”هو يكبر ويتطور يوما بعد يوم”.

وواصل :”في بعض الأحيان، يقوم بالإحتفاظ بالكرة بشكل زائد عن اللزوم، وهو أمر يجب أن يُعالجه في المُستقبل”.

وأردف :”المجهودات الجبارة التي يبذلها فوق أرضية الميدان، تجعله يفتقد للتركيز، ولكنه سيتجاوز هذا الإشكال لا محالة لأنه يعمل بجد”.

وختم :”أنا واثق بأنه سيصل للمُستوى الذي سيطمح إليه، والإعتماد على طريقة لعب بسيطة سيُساعده كثيرا”.