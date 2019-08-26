مُدرب ميلان يُريد “بن ناصر الخضر” مع الروسونيري

أوضح ماركو جيامباولو مُدرب نادي ميلان بأنه رسم برنامجا مُحددا للدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر خلال الموسم الجديد من الكالتشيو.

وأشارت تقارير إيطالية، نية التقني في الإعتماد على خريج مدرسة “آرل” في نفس المنصب الذي تألق فيه مع المنتخب الوطني.

ويرى الرجل الأول في الطاقم الفني للروسونيري، بأن اليساري يجب أن يتواجد في وسط من ثلاثة للاعبين للتعبير عن موهبته.

وجاء هذا الموقف، بعد أن طالب الكثيرون بأن يخلف المُخضرم الأرجنتيني “لوكا بيليا” في مهمة إسترجاع الكُرات، كوسط ميدان مُتأخر.

ويأتي موقف جيامباولو منطقيا، بإعتبار أن القائد الأسبق لرديف آرسنال، يُفضل التواجد في مركز مُتقدم، ليربط بين الدفاع والهجوم.

وقدم صاحب الـ21 عاما، عروضا رائعة في المنصب السالف ذكره خلال كأس إفريقيا، والتي أختير نجمها الأول.